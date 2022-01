HORÓSCOPO| Confira seu astral para este sábado (1º)

Áries - 21/03 a 20/04

Comece o ano com fé, metas mais altas na carreira e determinação de chegar lá. Vários planetas iluminarão os caminhos para o futuro. Relações não estarão fáceis, com Vênus retrógrado. De qualquer forma, espalhe energias positivas pelas redes, motive amigos e curta momentos gostosos de aventura e prazer, em ótima companhia. Sucesso pela frente!





Touro - 21/04 a 2/05





Aproveite as férias para pensar nas mudanças que deseja e curtir as delícias da intimidade. O ano começará com novas amizades e mais intensidade na vida íntima. Explore lugares pouco conhecidos e paisagens exóticas. Perspectivas positivas na carreira e na área financeira darão tranquilidade. Um olhar mais profundo nas relações revelará em quem confiar, ou não.



Gêmeos - 21/05 a 20/06





Segurança, privacidade, confiança nos planos a dois e mais cumplicidade inaugurarão o ano e uma nova fase no amor. Curta momentos carinhosos, recheados com muito romantismo e emoção. Acontecimentos no mundo acenderão alertas e darão no que pensar. Renove a fé e armazene forças. Júpiter trará evolução da carreira e muito sucesso pela frente!

Câncer - 21/06 a 21/07





Momentos deliciosos junto à natureza, sintonia nos relacionamentos e novas amizades colorirão este começo de ano. Movimente o corpo, curta prazeres gastronômicos e aprofunde vínculos especiais. Júpiter alargará os horizontes e aumentará a confiança no futuro. Alto astral, otimismo e aventuras não faltarão nestes dias de férias. Espere por surpresas gostosas. Amor em alta!





Leão - 22/07 a 22/08





O ano começará animado, divertido e em ótima companhia. Curta aventuras, paisagens bonitas e aumente a sintonia com as forças da natureza. Ideias originais e visão de futuro inspirarão novos projetos de trabalho. Júpiter incentivará mudanças no lifestyle e trará mais poder. Abrace uma missão especial e inove a carreira. Cuidar da saúde será essencial. Assuma novos hábitos.





Virgem - 23/08 a 22/09





Lembranças gostosas, carinho da família e autoestima inaugurarão o ano com clima protetor e bem-estar. Nada melhor do que ficar em casa, dar asas à imaginação e crédito aos sonhos. Notícias de longe tocarão o coração profundamente. Júpiter trará uma fase gostosa no casamento. Tudo aberto para o amor! Se estiver só, alguém especial cruzará seu caminho.



Libra - 23/09 a 22/10





Alto astral, conversas animadas e curiosidade por novas relações inaugurarão o ano num clima agradável e protegido. Curta momentos descontraídos com a família numa viagem, aproxime quem está longe com palavras motivadoras e descubra novidades. Júpiter inspirará hábitos saudáveis, além de atrair oportunidades de trabalho. Espere por ótimos resultados. Sucesso!





Escorpião - 23/10 a 21/11





Valores afetivos contarão pontos no planejamento do ano que já começará com decisões financeiras e apoio à família. Júpiter trará autoconfiança, muita criatividade, prazeres e chances para o amor, se o coração estiver livre. As comunicações estarão abertas. Descubra novidades, amplie relações e ligue o radar nas novas tecnologias. O amor poderá surgir casualmente.





Sagitário - 22/11 a 21/12





Renove os sentimentos, jogue a autoestima para cima e comece o ano com dinamismo. Atividade física será essencial nesta fase, com Marte em seu signo. Novidades de trabalho entrarão no radar e motivarão novos projetos. Inove a atuação e descubra outra maneira de ganhar dinheiro. Empreender poderá ser boa opção para aumentar os rendimentos.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Empolgação com novos projetos, descontração e liberdade inaugurarão o ano. Relaxe, sonhe alto e comece novo ciclo de vida. Clima sossegado e carinhoso envolverá a família e as interações de hoje. Júpiter favorecerá os estudos e ampliará as comunicações. Conte com maior poder de negociação e ideias brilhantes nesta fase. Caminhos estarão iluminados!





Aquário - 21/01 a 19/02





Durma mais, relaxe, aumente a sintonia com os sentimentos e acredite nos sonhos. Amizades especiais animarão o clima, com mensagens motivadoras, convites e novidades. Com Júpiter na sua área do dinheiro, o ano será promissor, espere por boas notícias na área financeira em breve. Ligue as antenas nos negócios e descubra oportunidades, o patrimônio poderá crescer.



Peixes - 20/02 a 20/03





Alto astral, confiança no futuro e ótimas companhias inaugurarão o ano. Com Júpiter em seu signo, planos de expansão ganharão força. Espere por oportunidades na carreira e finanças mais equilibradas. A sorte caminhará ao seu lado neste ciclo. Renove conceitos, pense coletivamente e colabore com o bem de todos. Chegou a hora de se posicionar publicamente.





Por: ROSA DI MAULO