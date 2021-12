Véspera de Natal será de contrastes: tempo instável no centro-norte e sol nas demais áreas do Estado

A véspera de Natal será de contrastes no tempo em Mato Grosso do Sul. As condições estimadas para esta sexta-feira (24) são de céu com muitas nuvens e probabilidade de chuva nas regiões pantaneira, norte e parte norte da região leste.





No restante do Estado, o sol brilha entre poucas nuvens ao longo de toda a sexta-feira e não há previsão de chuva. Com pouca nebulosidade, os níveis de umidade relativa do ar podem registrar índices de até 20% nas horas mais quentes do dia.





As temperaturas podem registrar grande amplitude térmica neste dia, com mínimas estimadas entre 17°C e 25°C na madrugada e máximas entre 28°C a 34°C.





Confira abaixo as condições de tempo e temperatura estimadas pelo Climatempo para a Capital e alguns municípios do Estado.





Campo Grande nesta manhã de sexta-feira ©FRANCISCO BRITTO

Campo Grande: sol com algumas nuvens, chuva passageira durante o dia e tempo firme à noite. Temperaturas entre 20°C a 32°C.





Corumbá: sol com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde e à noite. Temperaturas entre 23°C a 34°C.





Coxim: sol com algumas nuvens e chuva rápida durante o dia e a noite. Temperaturas entre 21°C a 34°C.





Dourados: sol com aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e noite de tempo firme. Temperaturas entre 21°C a 35°C.





Três Lagoas: sol com algumas nuvens e sem previsão de chuva. Temperaturas entre 21°C a 33°C.





Por: Mireli Obando