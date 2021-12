Vereador Gilmar da Cruz recebeu o Presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL)

Recebemos a visita (07) do Presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) Adelaido Villa, na Câmara Municipal de Campo Grande. O Presidente usou a tribuna para falar sobre os principais desafios sofridos no comércio depois da pandemia. Os varejistas estão com as melhores expectativas para o aumento das vendas no natal. Já que as exigências de biossegurança foram flexibilizadas os consumidores tendem a ir para as ruas ao invés de fazerem suas compras online.









"Eu, como Presidente da Comissão Permanente do Consumidor aqui na Casa de Leis apoio todos os comerciantes. Estou esperançoso para o natal deste ano com a liberação do 13°. Muitos lojistas aguardam por esse aumento considerável nas vendas depois da dificuldade que sofreram em manter as portas abertas durante o combate à COVID-19. E por fim, destaco a importância de apoiar o comércio local, tanto para sua sobrevivência quanto para o desenvolvimento socioeconômico do país." Finalizou, Gilmar da Cruz.