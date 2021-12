‘Vamos integrar MS com o mundo’, afirma Eduardo Riedel

Pedra fundamental da ponte entre Porto Murtinho e Carmelo Peralta, principal obra da Rota Bioceânica, será lançada dia 13

No próximo dia 13 de dezembro acontece o lançamento da pedra fundamental da ponte entre Porto Murtinho (MS) e Carmelo Peralta (PY), principal obra da Rota Bioceânica. Além do governador Reinaldo Azambuja, do secretário de infraestrutura Eduardo Riedel, e do presidente do Paraguai Mario Abdo Benitez, o presidente brasileiro Jair Bolsonaro também deve participar.





A ponte, que vai integrar o Centro Oeste brasileiro e interiorizar o desenvolvimento na região do Chaco paraguaio, também vai diminuir as distâncias dos produtos e aproximar os povos dos quatro países - Brasil, Paraguai, Argentina e Chile.





O secretário Eduardo Riedel acrescentou que a obra integrará de fato, Mato Grosso do Sul e o Brasil, com o oceano.





O Secretário destacou a pavimentação da Sul-fronteira e falou dos demais investimentos no município de Ponta Porã.





Quando estiver pronta, a Rota Bioceânica vai encurtar a distância percorrida pelos produtos brasileiros rumo ao mercado asiático, integrar Brasil, Paraguai, Argentina e Chile e transformar Mato Grosso do Sul em um hub logístico, um centro de distribuição de mercadorias.









SECOM