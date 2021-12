“Vai ajudar quem mais precisa”, comemora Neno Razuk sobre aumento do + Social para R$ 300

deputado estadual Neno Razuk (PTB)

“Tenho certeza que fará a diferença para todas as famílias assistidas pelo Mais Social em Mato Grosso do Sul e mostra nosso compromisso com quem realmente precisa”. Assim o deputado estadual Neno Razuk (PTB) definiu a aprovação do projeto que aumentou o valor do benefício do Programa Mais Social de R $200 para R $300 e a ampliação para compra de gás.





Para o parlamentar o compromisso com a assistência social é ainda mais importante nesse momento. “Foram dois anos de pandemia e de crises econômicas onde as famílias sofreram queda da renda e pode parecer pouco para alguns, mas R $100 a mais oportunizam mais comida na mesa e agora a compra do gás”, destacou.





O projeto de Lei 398/2021 foi apresentado pelo Poder Executivo Estadual e aprovado por unanimidade durante a sessão na manhã desta quinta-feira (16).





ASSECOM