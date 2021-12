União das Câmaras de MS realiza seminário de vereadores em Ponta Porã

Começa nesta quarta-feira (08/12), no município de Ponta Porã, o Seminário Estadual de Vereadores, realizado pela União das Câmaras de Vereadores de Mato Grosso do Sul, em parceria com a prefeitura da cidade cede.





De acordo com o presidente da UCVMS, Jeovane Vieira dos Santos, o objetivo dessa edição é orientar os participantes sobre assuntos como a relevância do trabalho desenvolvido pelas Câmaras Municipais, o combate a violência contra à mulher e mudanças na legislação eleitoral.





“Os seminários são eventos que já se tornaram uma tradição da União das Câmaras e são de suma importância porque é um momento em que podemos colaborar com os nossos filiados e não filiados, levando informação e, ao mesmo tempo, orientando nossos vereadores. Muitas vezes eles não têm acesso a estes temas quando estão em atuação em suas cidades. Por isso, nosso objetivo é realizar os seminários com mais e mais frequência, garantindo conteúdo de qualidade aos parlamentares municipais e um retorno positivo para toda a população das cidades do Mato Grosso do Sul”, explicou.





O evento será realizado no Centro de Convenções (Rua Baltazar Saldanha, 1550) com atividades que se estendem até a próxima sexta-feira (10/12).





De acordo com os organizadores, o seminário é voltado para prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, controladores, secretários, diretores, servidores municipais, assessores jurídicos, assessores de bancada, assessores parlamentares, sindicatos e associações.





O valor para participação no evento é de R$ 180,00 para câmaras filiadas e R$ 250,00, para câmaras não filiadas.





Programação





Nesta quarta-feira (08/12), das 13h às 17h, acontece as inscrições e entregas de materiais aos participantes.





Na quinta (09/12), das 9h às 13h, será realizada a primeira palestra do seminário, que abordará o tema: o papel constitucional da Câmara Municipal, e será ministrada pelo Diretor da Secretaria de Controle Externo do TCE-MS, Eduardo dos Santos Dionizio.





A tarde, das 14h às 17h acontece o debate: o papel do legislador no enfrentamento à violência contra mulheres, ministrado pelo Desembargador Alexandre Bastos e pela Subsecretária de Políticas Públicas para as Mulheres, Luciana Azambuja.





No último dia do seminário, sexta-feira (10/12), acontece a palestra a sobre a alteração na legislação eleitoral e os reflexos no mandato, das 14h às 12h, ministrada pelo Dr. Anderson Marques.





Maiores informações pelo telefone da UCVMS (67) 3029-0859.