Último dia do ano será de chuva na maioria das cidades do Estado

Na Capital, muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas com temperatura máxima de 31ºC

A sexta-feira em Campo Grande amanheceu com céu aberto em Campo Grande, mas o último dia do ano será com chuva na maioria das cidades do Mato Grosso do Sul. A previsão do tempo para esta sexta-feira (31), véspera de Ano Novo, é de tempo instável. A temperatura máxima deve ficar na casa dos 39ºC em Corumbá.





Conforme o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), há probabilidade de chuvas com intensidade de moderada a forte e tempestades acompanhadas de raios e rajadas de ventos que podem atingir os 60 km/h.

Campo Grande nesta manhã de sexta-feira ©FRANCISCO BRITTO

As chuvas devem ser mais intensas nas regiões pantaneira(Corumbá e Porto Murtinho), centro-norte (Sonora e Campo Grande) e leste (Paranaíba e Três Lagoas). No restante do Estado não se descarta pancadas de chuva e tempestades isoladas. Na Capital, muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas com temperatura máxima de 31ºC.





Em Costa Rica, a máxima será de 28ºC, em Chapadão do Sul 30ºC, em Coxim, Sonora e Paranaíba 31ºC, em Água Clara, Três Lagoas e Rio Verde de Mato Grosso 32ºC, em Rio Brilhante, Antônio João, Nioaque, Ponta Porã e Naviraí 33ºC, em Nova Andradina e Miranda 34ºC, em Corumbá e Porto Murtinho 39ºC, de acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).





Por Viviane Oliveira