Tribunal de Justiça realiza domingo (5) prova para seleção de juiz leigo seis cidades de MS

O TJ/MS (Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul) realiza neste domingo (5) as provas objetivas e discursivas do processo seletivo simplificado para juiz leigo. O exame será aplicado a partir das 12h30, em seis cidades: Campo Grande, Corumbá, Dourados, Nova Andradina, Paranaíba e Três Lagoas.





A prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, será composta de 60 questões objetivas de múltipla escolha, sendo 40 questões de conhecimentos básicos e 20 questões de legislação específica. A prova discursiva terá caráter eliminatório e classificatório, e consistirá na elaboração de um projeto de sentença.





Ao todo, são 24 vagas distribuídas em 17 cidades de Mato Grosso do Sul. A remuneração chega até R$ 12,1 mil.





Veja os locais de prova:





Campo Grande – Unigran Capital (Rua Abrão Júlio Rahe, 325, Centro)





Corumbá – Escola estadual Maria Leite (Rua Porto Carreiro, 94, Centro)





Dourados – Unigran (Rua Balbina de Matos, 2121, Jardim Universitário)





Nova Andradina – Escola estadual Luiz Soares de Andrade (Rua Johann Gill, 1750, Centro)





Paranaíba – Escola estadual Aracilda Cícero Correa da Costa (Avenida Durval Rodrigues Lopes, 500, Salomé)





Três Lagoas – Senai Três Lagoas José Paulo Rimoli (Rua José Hamilcar Congro Bastos, 1313, Vila Nova).









Por: Aline dos Santos





