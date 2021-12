TRÊS LAGOAS| Em reunião com Sanesul, Guerreiro realiza tratativas de investimentos no Município

O Prefeito Angelo Guerreiro, acompanhado do Vice-Prefeito Paulo Salomão, estiveram reunidos com o diretor presidente da Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul (Sanesul), Walter Benedito Carneiro Junior, e com o gerente regional de Três Lagoas, Adilson Silva Bahia, na manhã desta quarta-feira (8) para realizar tratativas de investimentos para Três Lagoas.





Durante o encontro foram apresentados novos projetos técnicos de obras de drenagem, pavimentação e recapeamento que serão executados em Três Lagoas dentro dos próximos meses para que a empresa possa se planejar e antecipar suas obras, evitando cortes futuros na pavimentação asfáltica do município.





O Prefeito Angelo Guerreiro tem realizado um trabalho em parceria com a empresa de saneamento para que as melhorias nas redes de abastecimento e esgoto necessárias possam ser antevistas e evitar cortes futuros no asfalto.

ASSECOM