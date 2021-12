Terça-feira será de calor acima dos 40ºC em MS, aponta meteorologia

Sol deve predominar e chuva pode aparecer em áreas isoladas

A projeção do tempo para esta terça-feira é de mais calor, com termômetros batendo até os 42ºC em Mato Grosso do Sul, conforme a meteorologia. As pancadas de chuva podem ocorrer em áreas isoladas.





Campo Grande deve ter céu aberto e temperatura de até 33ºC ao longo do dia, de acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

Campo Grande, nesta manhã de terça-feira ©FRANCISCO BRITTO

A temperatura pode atingir os 42ºC em Corumbá e Aquidauana, os 40ºC em Porto Murtinho, os 39ºC em Bonito e 38ºC em Jardim. Na região sul do Estado, Ponta Porã tem máxima de 38ºC e Dourados de 36ºC.





Segundo o Inmet, os termômetros podem chegar aos 39ºC em Sidrolândia, 37ºC em Três Lagoas e 36ºC em Coxim, Nova Alvorada do Sul e Água Clara.





Parte de Mato Grosso do Sul está sob alerta de chuva intensa, com possibilidade de ventania de até 60 km por hora. O aviso é válido para Água Clara, Alcinópolis, Aparecida do Taboado, Aquidauana, Camapuã, Cassilândia, Chapadão do Sul, Corumbá, Costa Rica, Coxim, Figueirão, Inocência, Ladário, Miranda, Paraíso das Águas, Paranaíba, Pedro Gomes, Rio Verde, São Gabriel do Oeste, Sonora e Três Lagoas.





Por Gabriel Neris