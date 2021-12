Terça-feira ensolarada marca o início do verão em Mato Grosso do Sul

Nova estação tem início oficialmente às 11h59, horário de Mato Grosso do Sul

A primavera se despede e o verão começa oficialmente às 11h59 (horário de MS) desta terça-feira. E a meteorologia prevê calor de até 40ºC em Mato Grosso do Sul logo no primeiro dia da nova estação.





De acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), as maiores temperaturas devem ser registradas em Porto Murtinho e Eldorado.





Campo Grande amanheceu com céu claro e temperatura de 21ºC. Segundo o Inmet, o dia deve ser de poucas nuvens e os termômetros podem chegar aos 35ºC.

Campo Grande nesta manhã de terça-feira ©FRANCISCO BRITTO

O calor também promete em Ponta Porã e Nova Andradina, onde a máxima prevista é de 39ºC. Jardim, Naviraí e Maracaju têm máxima de 38ºC nesta terça. Os termômetros podem chegar aos 37ºC em Corumbá, Bonito, Dourados, Sete Quedas, Itaquiraí, Rio Brilhante, Sidrolândia e Água Clara.





Três Lagoas, na região leste do Estado, tem máxima de 35ºC. Coxim, já ao norte, deve registrar temperatura de até 33ºC, conforme o Inmet.





Há possibilidade de pancadas de chuva, mas de maneira isolada. Desde segunda-feira parte do Estado está sob alerta para chuva intensa. O aviso é válido para Campo Grande, Água Clara, Alcinópolis, Anastácio, Antônio João, Aquidauana, Bandeirantes, Bela Vista, Bodoquena, Bonito, Camapuã, Caracol, Cassilândia, Chapadão do Sul, Corguinho, Corumbá, Costa Rica, Coxim, Dois Irmãos do Buriti, Douradina e Dourados.





Também estão em alerta até o fim da manhã de hoje Figueirão, Guia Lopes da Laguna, Inocência, Itaporã, Jaraguari, Jardim, Ladário, Maracaju, Miranda, Nioaque, Nova Alvorada do Sul, Paraíso das Águas, Pedro Gomes, Ponta Porã, Porto Murtinho, Ribas do Rio Pardo, Rio Brilhante, Rio Negro, Rio Verde, Rochedo, São Gabriel do Oeste, Sidrolândia, Sonora, Terenos e Três Lagoas.





Por Gabriel Neris