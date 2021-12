Tempo será instável no penúltimo dia do ano com temperatura de 39ºC

Para a Capital, a previsão é de muitas nuvens no céu com pancadas de chuva e temperatura máxima de 30ºC

Apesar do dia ter amanhecido com céu claro em Campo Grande, o penúltimo dia do ano vai ser de tempo instável em todo o Mato Grosso do Sul com calor de 39ºC na região do Pantanal. Há probabilidade de chuvas de moderada a forte e tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento.





Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), podem ocorrer acumulados significativos de chuvas, de 50 a 70 mm (milímetros), principalmente na região centro-leste do Estado (Três Lagoas, Paranaíba).

Campo Grande nesta manhã de quinta-feira ©FRANCISCO BRITTO

Ontem, o temporal registrado durante a tarde na Capital causou transtornos à população, alagou ruas e avenidas. Na Capital, a quinta-feira será de muitas nuvens no céu com pancadas de chuva isoladas e temperatura máxima de 30ºC.





Também há previsão de chuva para Selvíria, Chapadão do Sul e Sonora (com máxima de 31ºC), em Três Lagoas e Rio Verde de Mato Grosso (33ºC), em Dourados, Água Clara e Rio Brilhante ( 34ºC), em Ponta Porã e Sidrolândia (35ºC), em Miranda (36ºC) e em Corumbá (39ºC), de acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).





Cuidado - O coordenador Estadual de Defesa Civil, tenente-coronel Fábio Catarineleli, alerta para os cuidados que a população deve ter durante as fortes chuvas. No caso de tempestades de raios, não se deve buscar abrigo debaixo de árvores.





Deve-se tomar cuidado onde estacionar os veículos, evitando estacionar próximo à placas grandes, durante a tempestade é preciso tirar aparelhos eletrônicos das tomadas, principalmente, não usar o celular ligado na energia. "A gente sempre orienta a população a não se colocar em situação de risco”, disse.





Por Viviane Oliveira