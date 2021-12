Taxas do Detran-MS com descontos de até 60% começam a vigorar a partir desta segunda-feira (20)

O valor R$ 605.36 cobrado atualmente para a emissão do CRV no primeiro emplacamento deve cair para R$ 302,68

Começam a valer a partir desta segunda-feira (19) os novos valores das taxas da Tabela de Serviços do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS).





Na lista dos descontos, haverá a redução de no mínimo 10% em todas as taxas do Detran-MS e até 60% na emissão do Certificado de Registro de Veículo (CRV).





Na prática, com os descontos, o valor R$ 605.36 cobrado atualmente para a emissão do CRV no primeiro emplacamento deve cair para R$ 302,68.





Para a emissão do CRV em alteração de característica do veículo o valor vai baixar de R$ 619,63 para R$ 302,68. A taxa de aquisição do CRV passa de R$ 432.40 para os mesmos R$ 302,68.





Além desse benefício, haverá exclusão das taxas do Gravame, vistoria de veículo apreendido e de bloqueio ou desbloqueio de licenciamento e segundas vias para documentos de CRV, que passaram a ser digitais.





Dentre as novas mudanças, o Detran-MS deixará de emitir a taxa de emplacamento de veículos, em razão da implementação da Placa Mercosul feita por empresas cadastradas.





Habilitação





Para baixar os custos para a emissão de Carteira Nacional de Habilitação (CNH), foi excluída a Licença de Aprendizagem de Direção Veicular (LADV), além de uma redução considerável na taxa para Permissão para Conduzir Veículos no Exterior.





Na área de educação, o custo dos cursos oferecidos pelo Detran-MS foi reduzido conforme a hora/aula, atingindo um índice de redução de até 50%.





Fonte: CE

Por: Mariana Moreira