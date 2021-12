Sol predomina e quinta-feira será de calor e tempo seco

Termômetros podem passar dos 40ºC nesta quinta-feira em alguns municípios do Estado

A previsão do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) para esta quinta-feira é de mais calor para Mato Grosso do Sul, com termômetros entorno dos 40ºC.





Campo Grande amanheceu com céu aberto e X22ºC de temperatura. A máxima prevista para hoje é de 32ºC.

Campo Grande nesta manhã de quinta-feira ©FRANCISCO BRITTO

Os termômetros podem bater os 41ºC em Corumbá, Aquidauana e Porto Murtinho. Bonito tem máxima de 40ºC. Na região sul do Estado, Dourados tem máxima de 35ºC.





A temperatura também deve ser alta em Sidrolândia, onde a máxima prevista é de 37ºC, Três Lagoas, na região do Bolsão, com máxima de 36ºC, e Coxim, no norte do Estado, onde a máxima é de 40ºC.





Confira no mapa elaborado pelo Cemtec, as condições estimadas para algumas regiões do Estado nesta quinta-feira.









Por Gabriel Neris