Senador Nelsinho Trad garante permuta de área entre Ponta Porã e a União

Loteamento do Aeroporto Internacional será trocado por imóvel que poderá assegurar novos empreendimentos ao município e geração de 300 empregos diretos

Prefeito Hélio Peluffo e o senador Nelsinho Trad ©DIVULGAÇÃO

O senador Nelsinho Trad (PSD/MS) garantiu ao município de Ponta Porã a permuta de uma área com a Secretaria do Patrimônio Público da União. Esse acordo foi publicado nesta quarta-feira (8) no Diário Oficial e, segundo o prefeito Hélio Peluffo, vai assegurar avanços para a região.





Por unanimidade, os membros da Secretaria Nacional de Aviação Civil aprovaram a deliberação da permuta com o município de Ponta Porã, na cabeceira de pista do Aeroporto Internacional. “Há mais de 10 anos, Ponta Porã batalha por essa troca, nós ouvimos o prefeito Hélio Peluffo e o secretário Caio Augusto e defendemos os interesses do município”, comentou o senador Nelsinho Trad.





Com esse contrato, a Infraero ficará com o loteamento do aeroporto que custa em torno de R$ 7,2 milhões. Em contrapartida, a Prefeitura de Ponta Porã terá direito a uma área, de R$ 6,2 milhões, que será usada para incentivo à vinda de um novo empreendimento na região, de R$ 30 milhões, com geração de 300 empregos diretos. Vários supermercados já fizeram propostas. “O prefeito Hélio Peluffo (PSDB) ficou extremamente grato ao senador Nelsinho, vamos em breve já ter os registros das escrituras. São incentivos ao desenvolvimento da cidade no pós-pandemia”, disse o secretário de desenvolvimento Regional Indústria e Turismo, Caio Augusto Moraes (vice-presidente do PSD de MS).





Outra área





Ponta Porã solicita ainda a doação de outra área ao Governo Federal para o programa social de inclusão de assentamentos que vai atender 3.332 famílias. No local, seriam construídos o mercado e a feira do produtor. “Durante o nosso encontro virtual com o prefeito Peluffo, em novembro, apresentei projetos voltados à agricultura familiar desenvolvidos em minha gestão como prefeito em Campo Grande: o Ônibus Verdurão e a Feira Orgânica. Esse foi um excelente negócio para o desenvolvimento de Ponta Porã”, comentou o senador Nelsinho Trad.​





