Senador Nelsinho Trad garante mais de R$ 12 milhões para Três Lagoas

Em visita ao município, o prefeito Angelo Guerreiro reconhece o trabalho do parlamentar

Em dois anos de mandato, o senador Nelsinho Trad garantiu o pagamento de mais de R$ 12 milhões para Três Lagoas. Os investimentos milionários do Governo Federal ao município resultaram nesta sexta-feira na satisfação da população três-lagoense. “O prefeito Angelo Guerreiro enalteceu o nosso trabalho, durante a inauguração da nova feira central, e todos vibraram. Essa energia foi gratificante neste fim de ano, enxergar a cidade toda iluminada”, disse o senador Nelsinho Trad.





Logo após o almoço, o senador Nelsinho Trad acompanhando o governador do Estado, Reinaldo Azambuja, visitou o acesso construído ao Hospital Regional. No combate à covid, o parlamentar garantiu R$ 2,2 milhões para Saúde de Três Lagoas. Também R$ 1,3 milhões para obras de infraestrutura.





Como médico, o senador Nelsinho Trad valoriza o empreendimento em saneamento básico e comemorou a conquista de hoje ao município. Visitaram as obras da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Jupiá e, no local, o Governo de MS entregou mais de R$ 40 milhões em obras de saneamento básico. Nessa estação, foram destinados pelo senador Nelsinho Trad por liberação de recursos federais na ordem de R$ 6,2 milhões. “45% das obras já estão concluídas e nós vamos continuar trabalhando por mais, afinal a cada real investido em saneamento representa mais de R$ 4 reais de economia na saúde”, comentou o senador Nelsinho Trad.





A visita ao município de Três Lagoas foi concluída com a inauguração da Feira Central e o senador Nelsinho Trad se sentiu honrado com as manifestações populares. “O povo de Três Lagoas é muito acolhedor e foi gratificante ver o sorriso de cada, porque percebe que estamos trabalhando pelo desenvolvimento do município”, disse o senador.





ASSECOM