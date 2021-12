Senador Nelsinho Trad destaca ações do Parlasul em Reunião Ordinária do Conselho Mercado Comum

A convite do chanceler Carlos França, o presidente da Representação Brasileira no Parlamento do Mercosul, senador Nelsinho Trad (PSD/MS), participou, hoje, da reunião ordinária do Conselho Mercado Comum, que conduz decisões do Mercosul. O evento precede a Cúpula de Chefes de Estado do Mercosul, para a qual o senador também foi convidado.





Os dois encontros marcam o encerramento da presidência de turno do Brasil (PPTB) do Mercosul e o início da presidência do Paraguai. Oportunidade para examinar, no marco da celebração dos 30 anos do bloco, a situação e as perspectivas do processo de integração regional, além das atividades de relacionamento externo.

No encontro, o parlamentar sul-mato-grossense lembrou os esforços para que o Parlamento do Mercosul não parasse as atividades durante a pandemia e elogiou o empenho do deputado Celso Russomano na Presidência.





"Nós, com todos os protocolos de segurança conseguimos fazer a volta do sistema presencial, tivemos o apoio das autoridades do Uruguai, a sede do Parlasul é em Montevidéu, e conseguimos realizar, sem nenhum contratempo, as atividades que são muito importantes para a evolução da política diplomática e de negócio de todos os países que o compõem".





Os temas de saúde e recuperação pós-pandemia receberam atenção especial do Parlasul. "De nada adianta ter uma epidemia controlada no seu país sendo que, em território vizinho, isso não acontece, o que gera a possibilidade do avanço da variante e, com isso, acaba afetando a todos nós," explicou o senador Nelsinho Trad.





Ele mencionou ainda outros temas de debate nos últimos anos: matérias vinculadas à Infraestrutura regional, como os corredores bioceânicos, educação, cooperação em ciência e tecnologia, Estado de Direito e Democracia.





Chamou a atenção para o avanço da Rota Bioceânica e os esforços dos parlamentares do Brasil e do Ministério das Relações Exteriores para concretização do corredor.





ASSECOM