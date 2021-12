Senador Nelsinho Trad conquista R$ 200 mil para Asilo São João Bosco e Centro de Educação Infantil do Jardim Noroeste em Campo Grande

Senador Nelsinho Trad

O senador Nelsinho Trad (PSD/MS) conquistou R$ 200 mil, de emenda individual, para as instituições de Campo Grande Asilo São João Bosco e Centro de Educação Infantil Anandamóyi (Ceian), do Jardim Noroeste. “Recebi o comunicado, hoje, do Ministério da Cidadania, que fez o pagamento dos recursos federais para o Sistema Único de Assistência Social de Campo Grande para atender às entidades filantrópicas”, avisou o senador Nelsinho Trad.





Desde 2019, o senador vem batalhando para colaborar com as duas instituições. Atualmente, segundo a responsável pelos projetos do Asilo São João Bosco, Suéllen Segóvia, 85 idosos são assistidos no local. Eles necessitam, principalmente, de fraldas geriátricas (em média são 40 pacotes por dia) e alimentação. “Esse recurso veio em boa hora, a diretoria vai se reunir e definir onde será aplicado, mas já adianto que a instituição precisa de muita ajuda”, disse.





Para o Centro de Educação Infantil Anandamóyi, que depende exclusivamente de doações, segundo a secretária Viviane Mendes, os recursos financeiros poderão colocar as contas da instituição em ordem. “Atendemos a 143 crianças na parte de educação e 150 pessoas na convivência. Somos uma entidade sem fins lucrativos que assiste famílias carentes e oferecemos assistência nutricional, fonoaudiológica, médica e odontológica. Agradecemos muito o empenho do senador Nelsinho Trad”, comentou.​





ASSECOM