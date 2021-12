Senador Nelsinho Trad conquista mais de R$ 2 milhões da União para MS

Desses recursos federais, R$ 1,5 milhão são para obras do Córrego Anhanduí em Campo Grande

Senador Nelsinho Trad

O senador Nelsinho Trad (PSD/MS) conquistou nesses últimos dois dias mais de R$ 2 milhões de reais para Mato Grosso do Sul. Desses recursos federais, R$ 1,5 milhão são do Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) para obras de drenagem do Córrego Anhanduí em Campo Grande e os outros R$ 585 mil do Ministério do Turismo para os municípios de Eldorado e Guia Lopes da Laguna.





Entusiasmado com a notícia, o senador Nelsinho Trad noticiou no fim da tarde desta quinta-feira sobre os recursos liberados para o PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) para região Centro Oeste que contemplou Campo Grande. “Acabamos de receber a informação da liberação, que essa obra possa ser concluída logo para o bem da região e desenvolvimento da Capital”, disse o senador.





Turismo





Do Ministério do Turismo, o senador Nelsinho Trad garantiu R$ 292, 5 mil para obras do centro de eventos de Eldorado e R$ 292,5 mil para construção da praça de eventos, na Rua Visconde de Taunay, no Bairro Planalto, em Guia Lopes da Laguna. “Estamos trabalhando até o último minuto do ano para atender os 79 municípios de Mato Grosso do Sul”, destacou o senador Nelsinho Trad. ​





ASSECOM