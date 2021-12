Senador Nelsinho Trad assegura mais de R$ 4 milhões da União para MS

Aquidauana, Bataguassu, Brasilândia, Glória de Dourados, Nioaque, Bonito, Itaquiraí, Vicentina, Chapadão do Sul e Porto Murtinho são atendidos com o pagamento de recursos federais

senador Nelsinho Trad (PSD/MS)

O senador Nelsinho Trad (PSD/MS) assegurou, nesses últimos dias, R$ 4.095.000,00 para Mato Grosso do Sul. Faltam três dias para acabar o ano e o parlamentar sul-mato-grossense conquistou nesta segunda-feira, do Ministério da Saúde, a liberação de R$ 3,4 milhões, do Ministério da Saúde, para oito municípios de Mato Grosso do Sul.





No fim de semana, foram R$ 618,2 mil da Funasa (Fundação Nacional da Saúde), R$ 378,8 mil para Chapadão do Sul e R$ 239,4 mil para Porto Murtinho e, hoje, R$ 76,9 mil de transferências especiais do Ministério da Economia para Itaquiraí.





Dos recursos extras do Ministério da Saúde, pagos hoje, foram: R$ 1 milhão para o município de Bonito; R$ 500 mil para Nioaque e R$ 500 mil para Vicentina; R$ 400 mil para Glória de Dourados; R$ 300 mil para Aquidauana e R$ 300 mil para Brasilândia e R$ 200 mil para Itaquiraí e R$ 200 mil para Bataguassu. “Vamos trabalhar até o último minuto para conseguir a maioria dos pagamentos para os 79 municípios de Mato Grosso do Sul”, disse o senador Nelsinho Trad.









