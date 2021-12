Semana de tempo firme, calor e baixa umidade do ar em Mato Grosso do Sul

Chuva pode aparecer em áreas isoladas, de acordo com a meteorologia

A previsão do tempo para esta segunda-feira e também para os próximos dias é de sol e calor em Mato Grosso do Sul. Há possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas isoladas.





Campo Grande amanheceu com poucas nuvens e temperatura de 24ºC. A previsão é de que o sol predomine e a máxima para esta segunda-feira não passe dos 33ºC. A chuva deve aparecer apenas no sábado e domingo, de acordo com a meteorologia.

Céu limpo no início da manhã desta sexta-feira em Campo Grande ©FRANCISCO BRITTO

Os termômetros podem chegar aos 42ºC hoje em Corumbá e Aquidauana, aos 41ºC em Bonito, e aos 40ºC em Porto Murtinho.





Segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), a máxima em Jardim e Três Lagoas é de 38ºC, em Dourados e Coxim de 37ºC, e de 39ºC em Rio Brilhante, Nova Alvorada do Sul e também em Água Clara.





Termina no fim da manhã desta segunda-feira o alerta do Inmet para chuva intensa, acompanhada de ventos de até 60 km por hora.





O aviso é válido para os municípios de Alcinópolis, Anastácio, Aquidauana, Bela Vista, Bodoquena, Bonito, Camapuã, Caracol, Cassilândia, Chapadão do Sul, Corguinho, Corumbá, Costa Rica, Coxim, Figueirão, Jardim, Ladário, Miranda, Nioaque, Paraíso das Águas, Pedro Gomes, Porto Murtinho, Rio Negro, Rio Verde, São Gabriel do Oeste e Sonora.





Por Gabriel Neris