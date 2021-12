Santa Rita do Pardo comemora 34 anos de criação com cinco dias de festa

Após ano de restrição, gestão municipal promove shows para festejar emancipação política-administrativa

Monumento de figura religiosa na entrada do município de Santa Rita do Pardo

Distante 245 Km da Capital, Santa Rita do Pardo comemora seu 34° aniversário com cinco dias de festividades promovidos pela prefeitura. Segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), a população estimada da cidade é de 7.948 habitantes.





Depois de um ano de restrições por conta de Covid-19, a gestão municipal preparou uma agenda de aniversário que começou na última quarta-feira com a inauguração da Casa do Papai Noel.





Na programação de sexta-feira estavam os shows gratuitos na Área de Lazer Afrânio Castelo Branco com a dupla Lorena Costa e Marcelo e da cantora Juliana Monteiro. Hoje os shows começam às 20h. Se apresentam os cantores Rafael Fernandes, Gregório Sanfoneiro e a dupla sertaneja Victor Gregório e Marco Aurélio.





No domingo, será instalado um Parque de diversões inflável e a Feira Municipal na Área de Lazer às 08h. Na parte da tarde, às 16h horas será a vez do evento “Tarde de Pagode”. As últimas atrações do espaço serão os shows do cantor sertanejo Loubet e do Grupo 100 Malícia que se inicia às 20h.

Área de Lazer Afrânio Castelo Branco que recentemente passou por manutenções

Segundo registros, no dia 18 de dezembro de 1987, pela Lei nº 808, foi criado o município de Santa Rita do Pardo, pelo então governador Marcelo Miranda Soares, ficando o mesmo pertencendo a comarca de Brasilândia.

Consta como um dos fundadores de Santa Rita do Pardo o Major Manoel Cecílio da Costa Lima que recebeu terras do estado na região em reconhecimento á bravura de ter aberto a estrada que liga Campo Grande á Bataguassu, trazendo uma embarcação que serviria para transpor o rio Paraná, ligando o estado de Mato Grosso do Sul á São Paulo.





Por Mariely Barros