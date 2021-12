Sábado terá sol e pancadas de chuva em Mato Grosso do Sul

O sol aparece entre poucas nuvens ao longo de todo sábado (04) em Mato Grosso do Sul, mas as regiões pantaneira, centro-norte e nordeste têm probabilidade de chuvas de intensidade fraca a moderada e tempestades isoladas que podem vir acompanhadas de raios e rajadas de vento.





As instabilidades serão provocadas pelo aquecimento diurno e o transporte de umidade, aliado a perturbações atmosféricas em médios e altos níveis, e a formação de um sistema de baixa pressão no Paraguai.

Campo Grande nesta manhã ©FRANCISCO BRITTO

Em Campo Grande, a manhã será de sol com aumento de nuvens, e pancadas de chuva entre a tarde e à noite. Já na segunda maior cidade do Estado, Dourados, a previsão não indica chuva, e o dia será quente, com sol e poucas nuvens.





Confira no mapa elaborado pelo Cemtec, as condições de tempo e temperatura estimadas para alguns municípios do Estado.