Sábado tem previsão de tempestade nas regiões do Pantanal e centro-norte

Em Campo Grande dia começou ensolarado e temperaturas ficam entre 23°C e 35°C

O dia deve ser de tempo firme em grande parte de Mato Grosso do Sul. Para este sábado (11) há previsão de tempestade apenas nas regiões pantaneiras e centro-norte do Estado. A umidade do ar segue baixa nas horas mais quentes do dia, chegando a 15%, bem abaixo do ideal para a saúde humana, segundo a Organização Mundial da Saúde que é de 50%. .





De acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) o sol aparece durante todo o dia, mas com variação de nebulosidade. No final da tarde podem ocorrer tempestades isoladas com ventos de até 60 km/h acompanhada de raios.

Dia começou com ensolarado em Campo Grande ©FRANCISCO BRITTO

Em Campo Grande os termômetros variam entre 23°C e 35°C com algumas nuvens ao longo do ai. Não há previsão de chuva. Em Dourados a máxima chega aos 38ºC, assim como em Três Lagoas.





Na região de Corumbá, Porto Murtinho e Sonoro, há possibilidade de tempestade durante o dia, mas os termômetros ficam entre 24°C e 37°C. Em Paranaíba e Sete Quedas a máxima é de 35° C e 36°C, respectivamente. Não há previsão de chuva para as duas cidades.



Confira no mapa as condições de tempo e temperatura estimados pelo Cemtec para algumas localidades do Estado.









Por Ana Paula Chuva