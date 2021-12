Reinaldo Azambuja entrega escolas indígenas nesta segunda-feira em Porto Murtinho

Escola Indígena em Porto Murtinho-Bodoquena ©Chico Ribeiro

Em um evento marcado para às 9h30, na aldeia Alves de Barros, o governador Reinaldo Azambuja entrega obras e assina um convênio nesta segunda-feira (17) para beneficiar as comunidades indígenas em Porto Murtinho. Entre as entregas estão duas escolas estaduais indígenas, que ficam nas aldeias Kadiweu e Córrego do Ouro .





A Escola Estadual Indígena Antônio Alves de Barros, localizada na Aldeia Kadiweu, tem duas salas de aulas, dois banheiros, cozinha e pátio coberto, em uma área construída de 205,20 m². O novo prédio tem capacidade para atender 180 estudantes.





Já a Escola Estadual Indígena Córrego do Ouro, localizada na Aldeia Córrego do Ouro-Terra (Kadiweu), tem seis salas de aulas, bloco administrativo com cinco salas, cozinha, depósito, despensa e banheiros, em uma área construída de 854 m². A escola tem capacidade de atender 540 estudantes.





Ela já está funcionando e, atualmente, atende duas turmas no período da noite para o desenvolvimento do Ensino Médio, mas a partir de 2022 vai ampliar o atendimento a outros períodos, de acordo com a demanda da aldeia.





Além dessas escolas, Reinaldo Azambuja também entrega a revitalização do Centro Cultural Kadiweu, na Aldeia Alves de Barros, e assina um convênio para execução do projeto científico “Pesquisa sobre cerâmica e o fomento da comunidade e cultura Kadiweu em Mato Grosso do Sul - Fase 2”. As ações somam investimentos na ordem de R$ 2,876 milhões.





Por: Paulo Fernandes, Subcom