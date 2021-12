Recursos do deputado Marçal Filho atendem Hospital da Sias de Fátima do Sul

Deputado Marçal Filho com equipe da direção do Hospital da Sias ©DIVULGAÇÃO

O Hospital da Sias, de Fátima do Sul, recebeu recursos do deputado estadual Marçal Filho (PSDB), para a compra de medicamentos e de materiais de uso no atendimento dos pacientes. Responsável por 18 cidades da região, a unidade hospitalar é referência na Grande Dourados e atende cerca de 7 mil pessoas por mês.





Marçal Filho esteve no hospital e foi recebido pelo presidente Adair Luiz e pela diretora Rosa Conceição Vilas Boas. Durante a visita, conheceu as instalações e conversou com pacientes, médicos e equipe de enfermagem.





"É um hospital muito importante para a macrorregião de Dourados, pois possui leitos de retaguarda e presta um serviço de excelência. Parabéns Rosa, Adair e a toda equipe pelo trabalho oferecido à população", disse Marçal durante encontro com parte dos profissionais do hospital da Sias.





O recurso, no valor de R$ 40 mil, já está sendo utilizado pela unidade. Para a saúde, Marçal encaminhou para hospitais e secretarias de saúde da região sul do Estado, quase R$ 1 milhão de um total de R$ 1,5 milhão de emenda parlamentar que um deputado estadual tem por ano.





A diretora do Sias disse que o recurso veio em uma boa hora. "É por meio de parcerias como a sua, deputado, que conseguimos desenvolver cada vez mais um bom trabalho. Temos 181 colaboradores, oferecemos o melhor aos nossos pacientes e o seu apoio contribui muito para esse reconhecimento, de sermos hospital de referência", destacou Rosa Vilas Boas.





Durante agenda em Fátima do Sul, Marçal Filho também esteve no Lar do Idoso, local onde também destinou emenda para compra de um veículo de passeio. O carro já foi adquirido e é utilizado para transportar os residentes até a casa de familiares, bem como para levá-los a passeios.





Beneficiados





Na área da saúde, as emendas de Marçal Filho vão beneficiar Dourados, Caarapó, Glória de Dourados, Nova Andradina, Fátima do Sul, Douradina, Itaporã e Naviraí. Os recursos vão ser utilizados para compra de trailer de consultório médico, UTI móvel, veículos para transporte de pacientes, aquisição de equipamentos e de medicamentos para hospitais e unidades de saúde.









ASSECOM