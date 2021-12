Recapeamento de trechos da MS-295 e MS-156 foram solicitadas ao governo estadual pela deputada Mara Caseiro

deputada Mara Caseiro

A deputada estadual Mara Caseiro (PSDB) solicitou ao governo estadual, o recapeamento da MS-295 e da MS-156, no trecho que liga os municípios de Eldorado a Amambai. A solicitação atende pedido das vereadoras Juliana Lara Ruiz, Rosicleia da Silva Caprioli e Mirian Krenczynski.





Segundo elas, o trecho encontra-se em péssimo estado de conservação, tornando extremamente perigoso o tráfego de veículos pelo local. “Acidentes e pneus furados são comuns ao longo do trajeto, assim como notícias de perigos envolvendo vítimas fatais o que denota a urgência do recapeamento solicitado”, disseram elas no ofício.





Na indicação, a deputada destacou que as características iniciais de um pavimento se degradam com a passagem do tempo, principalmente devido às ações climáticas e, por isso, torna-se extremamente necessária a manutenção do asfalto. “As rodovias MS-295 e MS-156 não fogem a esta regra, já que são vias bastante utilizadas pelos motoristas da região e indispensáveis para o escoamento da produção dos municípios mencionados nesta indicação”, disse ela.





Encaminhada à Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos), a solicitação também destaca o fato de as condições rodoviárias impactarem negativamente no bem-estar da população. “Além disso, a falta de acessibilidade são barreiras reais para a agricultura, indústria e comércio, fatores que podem impedir tentativas de alcançar o almejado progresso econômico de nossos municípios”, destacou a deputada.









ASSECOM