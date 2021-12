Quarta-feira será de calor com máxima de 40ºC e pancadas de chuva no Estado

Na Capital, o dia será de muitas nuvens no céu com pancadas de chuva e trovoadas isoladas

O dia em Campo Grande amanheceu com céu aberto e previsão para esta quarta-feira (29) em Mato Grosso do Sul é de muito calor com máxima de 40ºC em Mundo Novo e chuva com trovoadas isoladas na maioria das cidades do Estado.

Campo Grande nesta manhã de quarta-feira ©FRANCISCO BRITTO

Na Capital, o dia será de muitas nuvens no céu com pancadas de chuva e trovoadas isoladas com temperatura máxima de 30ºC.





Também há previsão de chuva em Sonora e Três Lagoas (com temperatura máxima de 32ºC), Sonora (32ºC), em Coxim (32ºC), em Maracaju, Chapadão do Sul e Rio Brilhante (34ºC), em Bonito (35ºC), em Dourados e Ponta Porã (36ºC), em Corumbá e Aral Moreira (37ºC) e Mundo Novo (40ºC).





Por Viviane Oliveira