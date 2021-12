Quarta-feira de céu claro e temperaturas elevadas em Mato Grosso do Sul

O tempo continua claro com predomínio de sol e baixa qualidade do ar em Mato Grosso do Sul nesta quarta-feira (08). A atuação de um sistema de alta pressão favorece condições de tempo estável, segundo previsão do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec).





Para as regiões centro-norte e parte norte da região pantaneira existe a probabilidade de pancadas de chuvas e tempestades isoladas devido a convergência de umidade em baixos níveis, aliado ao aquecimento diurno.





Mais uma vez o destaque será o calor, pois as temperaturas podem registrar mínima de 18°C e máximas de até 36°C no Estado.





A pouca nebulosidade e o predomínio do sol deixam os níveis de umidade relativa do ar abaixo do ideal para a saúde humana. À tarde os índices podem ficar entre 40-15% no Estado, especialmente nas regiões leste e pantaneira.





Nestas condições é importante aumentar a ingestão de líquidos, umidificar ambientes, evitar exposição direta ao sol nas horas mais quentes do dia, e redobrar atenção com crianças e idosos.

Campo Grande nesta manhã de quarta-feira ©FRANCISCO BRITTO Campo Grande registra 21ºC neste início de manhã. O sol aberto deve predominar ao longo dia e a temperatura pode chegar aos 33ºC.





Os termômetros podem chegar aos 41ºC em Corumbá e aos 40ºC em Aquidauana e Porto Murtinho. Bonito tem máxima de 39ºC nesta quarta-feira. O calorão será de 35ºC em Jardim e Ponta Porã, e de 34ºC em Dourados.





Na região norte de Mato Grosso do Sul, Coxim tem máxima prevista de 38ºC. A máxima será de 36ºC em Água Clara, e de 35ºC em Três Lagoas e Paranaíba.





Confira no mapa elaborado pelo Cemtec, as condições de tempo e temperatura estimadas para algumas regiões do Estado nesta quarta-feira.













Por: FRANCISCO BRITTO