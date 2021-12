Puccinelli, Mochi e Moka estão em evento do MDB que lança Simone como pré-candidata a presidente

Lideranças do MDB de Mato Grosso do Sul estão em Brasília para participar do lançamento da pré-candidatura a presidente da República da senadora Simone Tebet (MDB). O evento começa por volta das 9h de MS.





Segundo o presidente do partido no Estado, Junior Mochi, participam o ex-governador André Puccinelli, ex-senador Waldemir Moka, presidente municipal Ulisses Rocha, deputado Renato Câmara, além do secretário de Governo, Eduardo Rocha, entre outas lideranças.





Também são aguardados o deputado Paulo Duarte e o ex-prefeito de Costa Rica, Waldeli dos Santos Rosa, de acordo com a assessoria de Simone Tebet.





À reportagem, anteriormente, a senadora disse que o ponto decisivo para definir pré-candidatura foi o fato de, no rol dos presidenciáveis, não ter nenhuma mulher na disputa, mesmo que o público represente 52% da população brasileira.





No Senado, a parlamentar está desde 2015, ganhando maior destaque quando tentou a presidência do Senado, presidiu a CCJ (Comissão de Constituição e Justiça), que é a principal comissão do Poder Legislativo, além da participação efetiva na CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) da Covid. Antes, já foi vice-governadora do Estado e prefeita de Três Lagoas.