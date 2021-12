Projetos da Águas Guariroba são vencedores do Prêmio Sustentabilidade ABCON/SINDCON 2021

Dois projetos da Águas Guariroba foram destaques da quarta edição do Prêmio de Sustentabilidade da ABCON/SINDCON realizado na última semana em São Paulo. O projeto “Programa Bacia Monitorada” desenvolvido pelo gerente de qualidade e meio ambiente da Águas Guariroba, Fernando Garayo foi o grande vencedor da Categoria Proteção e Restauração de Ecossistemas. Na mesma categoria, o projeto “Lodo Sustentável” da gerente de operações – Tratamento de água e esgoto da Águas Guariroba, Marjuli Morishigue recebeu a terceira colocação no Prêmio de Sustentabilidade.





Realizado pela ABCON SINDCON, associação das operadoras privadas de saneamento no Brasil, o Prêmio Sustentabilidade 2021 anunciou os ganhadores durante evento híbrido na capital paulista. No total, 94 projetos foram selecionados por uma comissão de 25 profissionais atuantes no setor para concorrerem à premiação, que distribui R$ 72 mil aos melhores em quatro categorias – Gestão e Governança; Inovação Técnica; Proteção e Restauração de Ecossistemas; e Sociedade e Consumidores. Também há premiação para as três melhores ideias encaminhadas por jovens inovadores.





“O Prêmio Sustentabilidade da ABCON/SINDCON que recebemos demonstra que a Águas Guariroba está comprometida com práticas sustentáveis fazendo além e sendo um ponto fora da curva à nível nacional. Concorremos com todas as concessionárias privadas do país e ganhamos em primeiro e terceiro lugar. Isso reforça o comprometimento das equipes e da gestão em busca por inovação, eficiência e proteção ambiental”, destaca Fernando Garayo, gerente de qualidade e meio ambiente da Águas Guariroba e vencedor da categoria.





“Desenvolvemos um projeto de utilização sustentável do lodo, um item antes visto como resíduo destinado a aterros e que está sendo utilizado para recomposição de áreas degradadas, com resultados promissores. O objetivo é mostrar que não se trata só de um resíduo e que a AEGEA está tendo essa visão de sustentabilidade, sendo a Aguas Guariroba o primeiro caso, expandindo para outras unidades”, explica Marjuli Morishigue, gerente de operações – Tratamento de água e esgoto da Águas Guariroba.





Criado em 2015, o Prêmio Sustentabilidade busca o reconhecimento dos profissionais das concessionárias privadas que desenvolveram projetos inovadores, visando ações e resultados sustentáveis do ponto de vista ambiental, social e de governança, a fim de gerar conhecimento sistematizado sobre a atuação do segmento privado em saneamento no Brasil. Em suas edições anteriores, o Prêmio Sustentabilidade já avaliou cerca de 200 projetos; na edição atual, mais 94 projetos foram registrados entre os concorrentes.





