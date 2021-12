Programa Voluntariado entrega doações com música para Lares de Idosos em Campo Grande

Em ação do Programa Voluntariado, colaboradores da Águas Guariroba participaram nesta sexta-feira (17) da entrega de kits de higiene pessoal para idosos do Asilo São João Bosco em Campo Grande. A entrega celebra as ações do Programa Voluntariado e o período das festas de Natal e Ano Novo junto as instituições parceiras. A ação contou com a participação de colaboradores e do diretor-presidente da Águas Guariroba, Themis de Oliveira. Além do Asilo São João Bosco, o Programa Voluntariado também fara a entrega de doações no SIRPHA – Lar do Idoso.





Ao todo, foram entregues 84 kits contendo desodorantes, xampus, condicionadores e sabonetes resultado da campanha de arrecadação realizada pelos colaboradores da concessionária. Além dos kits, a visita dos Programa Voluntariado contou com a participação do cantor Douglas da Kombi que realizou uma apresentação musical com a participação dos idosos.





Para a superintendente executiva do Asilo São João Bosco, Cleo Shamah, a parceria de empresas e da população de Campo Grande, são essenciais para as ações solidárias realizadas pela instituição.





“Agradecemos a iniciativa da Águas Guariroba pela bonita visita e campanha de arrecadação de presentes. Nós como instituição filantrópica dependemos da ajuda solidária da população e das grandes empresas. Esta parceria é muito importante pois são essas doações que mantem a instituição como ela está hoje. Vamos fazer 100 anos daqui há 2 anos e temos muito a comemorar, graças a boa vontade da população de Campo Grande, empresas e doações”, destaca Cleo.





“A ação deste fim de ano do Comitê do Voluntariado trouxe uma perspectiva diferente dos outros anos. Em 2021, o comitê realizou uma ação em prol do lar de idosos com o tema: “Ajude a cuidar de quem sempre cuidou de você”!. Com isso, conseguimos levar voluntários para as entregas e música o que levou alegria para todos. O propósito maior é a doação de tempo, é se doar ao próximo e receber de volta um sorriso cheio de brilho no olhar, como aconteceu no asilo, não tem preço”, explica Bia Rodrigues, coordenadora de Responsabilidade Social da Águas Guariroba.









Por: Jefferson Gonçalves