Presidente do Ecossistema Dakila ganha troféu do Sabor à Prova em reconhecimento ao apoio durante o reality

A produção do programa gastronômico, realizado pela TVMS Record, em parceria com o Senac MS, realizou a entrega de um troféu do Sabor à Prova para o presidente do Ecossistema Dakila, Urandir Fernandes de Oliveira, em reconhecimento e agradecimento por todo o apoio praticado durante a realização do reality.





O programa teve como objetivo encontrar o melhor Chef Gastronômico Sul-mato-grossense de 2021. Foram oito competidores, todos alunos e ex-alunos da Escola Senac Gastronomia do curso de cozinheiro, em busca do grande prêmio de R$ 10 mil.





O BDM Digital e a 067 Vinhos, empresas que integram o Ecossistema Dakila, foram patrocinadoras oficiais da prova gastronômica. Foram 757 BDMs Digitais entregues no decorrer dos episódios e mais 730 aos três finalistas, totalizando 1.487 BDMs Digitais em prêmios.





A grande vencedora, Iasmin Albuquerque, levou o prêmio de R$ 10 mil, além de receber o título de Estrela Senac e o troféu de Melhor Chef da temporada. O BDM Digital realizou a entrega de 360 BDMs à vencedora, 270 ao 2º ganhador e 100 para o 3º colocado do Sabor à Prova. Já a 067 Vinhos presenteou os finalistas com R$ 3 mil, R$ 1.500 e R$ 500.





Para Urandir Fernandes de Oliveira, o apoio na realização do programa mostra que as empresas abraçam iniciativas que buscam fortalecer o crescimento profissional e pessoal dos indivíduos. “O Sabor à Prova casa com nossos princípios de levar prosperidade, conhecimento às pessoas, esperança e incentivo àqueles que tem um sonho e ainda não conseguiram realizar. Para nós foi uma honra fazer parte desse momento especial que alegrou a todos os participantes, principalmente os finalistas. Agradeço a TVMS Record pelo carinho e lembrança, este reconhecimento firma ainda mais nossa parceria para futuros eventos e projetos”, destaca o presidente do Ecossistema Dakila.





