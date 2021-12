Presidente Bolsonaro estará em MS nesta segunda-feira (13)

Chefe do Executivo vai participar do lançamento da pedra fundamental da Ponte Bioceânica em Porto Murtinho

Entrada de Porto Murtinho ©DIVULGAÇÃO

O presidente Jair Bolsonaro estará em Mato Grosso do Sul nesta segunda-feira (13) para lançamento da pedra fundamental da Ponte Bioceânica em Porto Murtinho. O evento, que tem previsão de começar às 10h, também contará com a presença do presidente do Paraguai, Mario Abdo Benitez.

Tenda instalada em Carmelo Peralta para o evento da Rota Bioceânica ©Chico Ribeiro/Arquivo

A agenda tinha sido cancelada na última semana por um evento que seria realizado na Colômbia no mesmo dia. Porém, segundo informado pelo governo do Estado, a previsão de lançamento da pedra fundamental da Ponte Bioceânica voltou a ser o dia 13 de dezembro, amanhã no caso, contando com a presença dos dois presidentes.





A informação foi repassada pelo governador Reinaldo Azambuja (PSDB) que cumpriu agenda com o secretário executivo do Minfra (Ministério da Infraestrutura), Marcelo Sampaio. Segundo o secretário, a assinatura para o lançamento ocorre na próxima semana. “A boa notícia que conversamos aqui é, já na semana que vem, a assinatura para a obra da ponte Porto Murtinho, a Rota Bioceânica virando realidade por meio dessa ponte. É uma obra que está sendo feita em conjunto com a Itaipu”, disse.





A ponte é considerada a principal obra da Rota Bioceânica, levando desenvolvimento para os quatro países do trajeto (Brasil, Paraguai, Argentina e Chile), promovendo maior integração em diversas áreas e reduzindo as distâncias e o valor do frete das importações e exportações de produtos para o mercado asiático. Além disso, a Rota Bioceânica vai transformar Mato Grosso do Sul em um hub logístico, um centro de distribuição de mercadorias.





