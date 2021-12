Prefeito Marquinhos Trad apresenta projeto de Cidade Inteligente para Prefeituras do MS

Webinar das Cidades Digitais da Região de Campo Grande reúne prefeitos, gestores públicos e especialistas na próxima terça para tratar de desenvolvimento dos municípios com tecnologia

O prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad, é um dos convidados para falar sobre tecnologia e inovação no desenvolvimento dos municípios durante o Webinar das Cidades Digitais da Região de Campo Grande, promovido pela Rede Cidade Digital (RCD), evento que reúne prefeitos, gestores, servidores públicos e especialistas em cidades inteligentes na próxima terça-feira (07), às 10 horas. “A pandemia acelerou o processo de transformação digital das cidades e necessidade de uso de tecnologia. Campo Grande vem se destacando não apenas pelo seu processo de modernização, mas por ser uma das capitais mais abertas para colaborar com os demais municípios”, observa o diretor da RCD, José Marinho.





Em ranking divulgado recentemente pela Teleco, Abrintel e Conexis, Campo Grande aparece como a capital mais inteligente do país. Foram diversos investimentos em infraestrutura e ferramentas realizados ao longo dos últimos anos para que a cidade saísse da era analógica, conforme conta o prefeito Marquinhos Trad.





Os ganhos, destaca ele, aparecem na gestão dos recursos humanos e financeiros, na transparência dos gastos públicos e, principalmente, no atendimento à população. “Em um primeiro momento, os investimentos em tecnologia podem parecer caros, e são. Mas a eficiência e a economia que esses investimentos geram se justificam com o tempo, seja na redução dos documentos em papel, na otimização dos processos internos dos órgãos e principalmente na transparência dos atos administrativos que passam a ser acompanhadas de perto pelo cidadão”, analisa o prefeito.





Modelo - Trad também destaca que o sistema desenvolvido pela Agência Municipal de Tecnologia da Informação e Inovação (Agetec) foi determinante para que Campo Grande se tornasse a cidade mais eficiente do país na vacinação contra a covid-19.





O sistema, assim como outros desenvolvidos pela Prefeitura, foi disponibilizado para que mais municípios possam avançar no seu processo de transformação digital. “Sempre pedi para a área de tecnologia criar ferramentas a partir de ideias e soluções que pudéssemos compartilhar e ajudar outros municípios. Foi assim com o sistema Monitora Saúde e com o sistema Íris, os quais doamos para todas as outras Casas da Mulher Brasileira do País. Tecnologia é integração, estímulo à participação popular, compartilhamento de boas ideias, transparência. Isso é ser inteligente”, ressalta o prefeito.





“Poder oferecer para o cidadão a possibilidade de emitir uma certidão, realizar um agendamento ou consultar o horário do transporte coletivo é algo relativamente simples, mas que faz grande diferença na vida das pessoas que não têm tempo para se locomover até uma unidade administrativa da Prefeitura”, completa.





Projetos futuros - Ainda segundo o prefeito, a implantação de uma nova rede pública de dados, que vai levar a fibra óptica para mais de 400 unidades administrativas, irá possibilitar a ampliação de projetos como o de videomonitoramento e de internet gratuita na cidade, a gestão inteligente de semáforos e iluminação pública e a criação de um centro de tecnologia, inteligência e monitoramento que auxilie os gestores na tomada de decisão.





Webinar das Cidades Digitais – Além do prefeito Marquinhos Trad, participam do evento online na próxima terça, às 10 horas, os prefeitos de São Gabriel do Oeste, Jeferson Tomazoni, e de Aquidauana, Odilon Ribeiro, especialistas em cidades inteligentes e o coordenador-Geral de Aprimoramento do Ambiente de Investimentos do Ministério das Comunicações, Otto Solino, que traz detalhes de como as cidades devem se preparar para a chegada do 5G, tecnologia que permitirá novas aplicações e integração de diversos serviços públicos como transporte, segurança, iluminação pública e Saúde. “É o espaço para troca de ideias e conhecimentos que auxiliem o planejamento voltado para a inovação das cidades”, completa o diretor da RCD, José Marinho.





As inscrições para o Webinar das Cidades Digitais da Região de Campo Grande são gratuitas para servidores públicos e representantes de entidades/universidades e podem ser feitas pelo http://sympla.com.br/rcd . O evento tem a parceria da S. Clara Comunicação, Banco de Preços, Sigma Telecom, Furukawa, Betha Sistemas e Infobip.





Serviço





Webinar das Cidades Digitais da Região de Campo Grande





Data: 07/12





Horário: às 10 horas (horário local)





Inscrições gratuitas para servidores públicos, entidades e universidades pelo https://www.sympla.com.br/rcd





Informações pelo WhatsApp (41)3015-6812 ou pelo imprensa@redecidadedigital.com.br





ASSECOM