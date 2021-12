Prefeito de Sonora, que é também presidente do Cointa, conhece Município Mais

Sindifiscal/MS apresenta programa que colabora com o planejamento dos municípios

O presidente do Sindicato dos Fiscais Tributários Estaduais de MS - Sindifiscal/MS -, Francisco Carlos de Assis, e o diretor do Observatório Econômico, Clauber Aguiar, estiveram nesta quinta-feira, dia 9, em Sonora, para apresentar o projeto Município Mais ao prefeito Enelto Ramos da Silva, que também é presidente do Consórcio Intermunicipal da Bacia do Taquari - Cointa. Além do município de Sonora, Alcinópolis, Bandeirantes, Camapuã, Corguinho, Costa Rica, Coxim, Figueirão, Jaraguari, Paraíso das Águas, Pedro Gomes, Rio Negro, Rio Verde do MT e São Gabriel do Oeste são consorciados ao Cointa.





“O objetivo é apresentar o programa e convidar a prefeitura e o Consórcio a aderir ao Município Mais do Sindifiscal”, explica o presidente, conhecido como Chiquinho. A prefeitura recebe uma consultoria para conseguir traçar metas de arrecadação e garantir a necessidade financeira de cada pasta. Otimizar recursos e acessar emendas também é parte dessa assessoria. “O projeto estava ligado à diretoria da entidade e era para subsidiar a diretoria executiva com informações e dados que podem garantir direitos aos cidadãos”, comentou o presidente. Chiquinho, que sempre foi um defensor do projeto, durante a corrida eleitoral dos municípios, percebeu a dificuldade que as prefeituras tinham em gerenciar essas informações para garantir os pleitos do cidadão e foi assim que o Município Mais surgiu.





As prefeituras precisam investir um valor mínimo, que é o custo de um estagiário do curso de Economia, que colabora na coleta das informações e dados. A geração dos dados é analisada por consultores e economistas ligados ao time do Sindifiscal/MS. “As prefeituras acabam colaborando também com a formação de futuros profissionais (economistas), uma vez que garantem uma bolsa para os acadêmicos”, afirma.





Observatório Econômico





O Observatório Econômico é um departamento na estrutura do Sindifiscal/MS. Hoje é chefiado pelo FTE Clauber Aguiar e o principal objetivo é monitorar a economia do Estado de Mato Grosso do Sul. O projeto foi lançado em 2015 e produz pesquisas e elabora estudos técnicos com informações e propostas de gerenciamento que possibilitem a atuação da entidade e municípios no cenário governamental. E assim, cumprir sua responsabilidade social, pensando soluções para o seu desenvolvimento.





ASSECOM