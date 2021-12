Prefeito de Mundo Novo recebe diretoria do Sindifiscal/MS

Fiscais Tributários de Ponta Porã e Mundo Novo conversam com a diretoria da entidade

Os fiscais tributários estaduais de Ponta Porã reuniram-se na quinta-feira, dia 2, com o presidente do Sindicato dos Fiscais Tributários Estaduais de Mato Grosso do Sul - Sindifiscal/MS -, Francisco Carlos de Assis, conhecido como Chiquinho, e com o diretor de Assuntos Jurídicos da entidade, Rodrigo Falco. O objetivo foi repassar as informações pertinentes à classe que, com a proposta levada ao governador Reinaldo Azambuja, à Assembleia Legislativa prevê alguns benefícios que são demandas dos fiscais desde 2019. “É preciso reconhecer que 2019 e 2020 foram complicados para todos os profissionais. Então, conseguir algo que já era direito e que aguardávamos com tanto afinco, deu alívio aos fiscais”, pontuou Chiquinho.





Nesta sexta-feira, dia 3, o presidente, Chiquinho, e o diretor do Observatório Econômico, Clauber Aguiar foram à Mundo Novo, onde foram recepcionados pelo prefeito em exercício Paulo Lourenço, que é o atual presidente da Câmara Municipal, e a vice-prefeita, Rosária Andrade. “Depois que o projeto Município Mais foi lançado, ainda em 2020, no meio da pandemia, o objetivo era conversar com os prefeitos para divulgar o projeto. Nós, fiscais, temos a expertise dos números e a possibilidade de interpretar os dados, o projeto colabora com o Poder Público que pode fazer mais para a população”, explica Chiquinho.





Estiveram presentes na reunião, o delegado Sindical de Mundo Novo, Nelson José Schneider, que é o atual presidente do Conselho Deliberativo.





O Município Mais já foi implantado em Paranaíba, Aparecida do Taboado, Rio Brilhante, Ladário, Sete Quedas e mais 13 municípios que compõem o Conisul (Consórcio Intermunicipal para Desenvolvimento da Região Sul do MS). Nesta semana, o presidente e o diretor do Observatório estiveram em Dourados que reiterou a participação dele no programa. “O município precisa arcar com a contratação de uma estagiária que fica no Sindicato”, explicou Clauber.





Observatório Econômico





O Observatório Econômico é uma estrutura pertencente ao SINDIFISCAL/MS. O principal objetivo é monitorar a economia do Estado de Mato Grosso do Sul. O projeto foi lançado em 2015 e produz pesquisas e elabora estudos técnicos com informações e propostas que possibilitem a atuação da entidade e municípios no cenário governamental. E assim, cumprir sua responsabilidade social, pensando soluções para o seu desenvolvimento.





ASSECOM