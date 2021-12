PORTO MURTINHO| Município se prepara para o futuro

Em posição estratégica, cidade fronteiriça movimentará cargas para o Atlântico e o Pacífico

Com o Paraguai acelerando as obras de pavimentação da Rodovia do Chaco até a fronteira com a Argentina e contratando a construção da ponte sobre o Rio Paraguai, a Rota Bioceânica (Brasil-Chile) é uma realidade e Porto Murtinho, no centro desse grande corredor, começa a se preparar para receber novos investimentos públicos e privados e se transformar na Nova Paranaguá.





Mais de R$ 80 milhões serão aplicados na reestruturação da cidade em 2022, com recursos estaduais e federais. “Nossa região ganhou importância nacional depois de tantos anos de isolamento”, comemorou o prefeito Nelson Cintra, que projeta o dobro da população de Murtinho, hoje de 18 mil habitantes, em cinco anos, com a Bioceânica em operação.





A partir da construção da ponte e implantação de dois novos portos às margens do Rio Paraguai, o município se tornará um grande hub logístico da América do Sul com os modais rodoviário e hidroviário.





Segundo Nelson Cintra, as obras em processo de licitação previstas para o próximo ano somam mais de R$ 80 milhões, dos quais o governador Reinaldo Azambuja garantiu R$ 20 milhões para restaurar o pavimento urbano e ampliar a malha pavimentada, criando condições de expansão do comércio e melhoria do acesso. Também está previsto a ampliação do hospital e do aeroporto e recuperação dos casarões que compõem o centro histórico local.

Prefeito Nelson Cintra comemorou importância nacional que cidade está recebendo ©Divulgação/Saul Schramm

Além dos recursos alocados pelo Estado, o município tem assegurado investimentos significativos do governo federal. O Ministério dos Transportes começa a executar as chamadas obras complementares de acesso à ponte internacional, que será construída entre Murtinho e a cidade paraguaia de Carmelo Peralta. O anteprojeto da ligação da BR-267 com a ponte, de 11 km, está pronto e a obra será licitada no primeiro trimestre de 2022.





O superintendente regional do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), Euro Nunes Varanis, anunciou que a melhoria da malha viária federal integrante ao eixo da Rota Bioceânica no Estado começa no próximo ano.





Até março, terá início a restauração da BR-267, de Murtinho a Caracol (MS-384), numa extensão de 101 km, incluindo implantação da terceira faixa em região serrana e acostamento. Obra já licitada terá custo de R$ 180 milhões. .

