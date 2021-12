Policiamento registra aumento de fluxo em rodovias

Operações da Polícia Militar Rodoviária e Polícia Rodoviária Federal já estão em ação no Estado

Movimentação na BR-163, em Campo Grande, nesta quarta-feira (22) ©Paulo Francis

Com operações em ação nas rodovias de Mato Grosso do Sul, PMR (Polícia Militar Rodoviária) e PRF (Polícia Rodoviária Federal) já registram aumento de fluxo nas estradas. A partir desta quarta-feira (22), a expectativa é que o trânsito se intensifique ainda mais.





Subcomandante da PMR, o tenente-coronel João Paulo Chink explica que desde o início da semana foi possível observar aumento na quantidade de veículos nas rodovias estaduais. “Bem, nós esperamos um aumento mais intenso a partir de quarta, quinta-feira. Esse aumento acontece de modo geral no Estado”, diz.





Ainda de acordo com Chink, a previsão é de que o fluxo se direcione principalmente para os pontos turísticos. “Esperamos de costume um grande aumento na região, por exemplo, de Bodoquena. Também percebemos nas regiões próximas às rodovias de Campo Grande. Já na sexta-feira o fluxo realmente aumenta devido à véspera do Natal”.

Fiscalização da Polícia Militar Rodoviária em Chapadão do Sul, na MS-306 ©Divulgação/PMR

Sobre a movimentação, a assessoria da PRF explicou que os dias 24 e 31 são os mais movimentados, enquanto no retorno das viagens não há dia específico para intensificação do fluxo.





Responsável pela BR-163, a CCR MSVia informou que são esperados 565 mil veículos entre os dias 23 de dezembro e 2 de janeiro. Neste sentido, o fluxo deve se intensificar no dia 23, entre 8h e 12h, com média de 4,5 mil veículos por hora.





Já no retorno do Natal, no dia 26, a expectativa é de que o tráfego fique intenso entre 10h e 14h. Sobre o Ano Novo, o aumento é previsto pela CCR no dia 30, entre 9h e 11h; 15h e 17h. Já no dia 31, é esperado que passem 3,2 mil veículos por hora entre 9h e 12h, enquanto entre 15h e 16h a expectativa é de 3,1 mil veículos por hora.

Equipes da PRF na BR-163 durante lançamento do programa Rodovida ©Arquivo/Paulo Francis

Operações – Através da Operação Boas Festas, a PMR irá reforçar a fiscalização de trânsito a partir das 8h de quinta-feira (23) em todo Mato Grosso do Sul. Irão receber maior atenção pontos de acesso para Bonito, Ponta Porã e outros estados, como a MS-040 e MS-276.





Já a PRF está atuando no programa Rodovida, que começou no dia 10 de dezembro e segue até 6 de março de 2022. Os policiais estão fazendo ações para conscientização contra infrações ao volante como não utilização de cinto de segurança, falta de capacete e uso de telefone.





Também com ação na BR-163, a CCR irá realizar campanhas educativas com distribuição de folhetos e faixas com mensagens de segurança. Equipes serão reforçadas com alocação de viaturas em horários de pico.





