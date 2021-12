Paulo Duarte toma posse cargo de deputado estadual de Mato Grosso do Sul nesta sexta-feira (3)

O ex-prefeito e ex-deputado assume o lugar de Eduardo Rocha, que vai para o Governo do Estado

Paulo Duarte toma posse no cargo de deputado estadual de Mato Grosso do Sul nesta sexta-feira (3) em solenidade que conta com a presença do ex-governador André Puccinelli (MDB), ex-senador Waldemir Moka (MDB), governador do Estado, Reinaldo Azambuja (PSDB), secretário de Infraestrutura, Eduardo Riedel (PSDB), além de parlamentares estaduais e federais.





Duarte, que já foi deputado estadual e prefeito de Corumbá, disse que é 'só gratidão' e encara com humildade o retorno ao Legislativo estadual. O novo parlamentar assume o lugar de Eduardo Rocha (MDB) - que vai para o Governo de MS -, uma vez que ficou como suplente nas eleições de 2018.





"Aprendi com os erros e chego mais experiente, com duas netas. Saí pai em 2012 e volto como avô. Só tenho gratidão, quem nunca desistiu de mim, essa solenidade, quero olhar aqui nos olhos de quem está assistindo e dizer que espere de mim trabalho, respeito aos votos que tive. Serei alguém que defenderá a bandeira da minha região", disse Paulo Duarte.





Além dos já citados, participam do evento os deputados federais Bia Cavassa e Beto Pereira, ambos do PSDB, ex-deputado Junior Mochi (MDB), entre outras lideranças do partido e da Assembleia Legislativa.





Ao deputado que toma posse, Reinaldo Azambuja disse que a chegada dele acontece em 'bom momento', já que o governo estadual entregou 38 projetos de lei com revisão salarial de categorias, restando seis sessões para o recesso parlamentar. "E ainda vamos encaminhar mais alguns projetos importantes para o Estado e para população, como o Refis de todos os tributos e não só ICMS e outros".





Ida para o governo estadual





Já a posse de Eduardo Rocha na Segov (Secretaria de Governo) acontece na Governadoria, no Parque dos Poderes, às 10h desta sexta-feira, com a presença da senadora e esposa do político, Simone Tebet (MDB), e da ministra da Agricultura, Tereza Cristina (DEM).





Também será nomeado hoje, Marco Aurélio Santullo, como secretário especial de Articulação Política. Ele é do diretório do DEM e já foi superintendente da Funasa. Eduardo Rocha se despediu dos colegas parlamentares durante sessão da Casa de Leis de MS na quinta-feira (2) e afirmou que, após 11 anos na Assembleia, iria sair "para conhecer a máquina administrativa por dentro e ajudar o governo".





Fonte: Midiamax

Por: Mayara Bueno e Renata Volpe