Passa para 6 o número de casos suspeitos da variante Ômicron investigados no Brasil

Agora, são seis casos da variantAlém do primeiro caso suspeito da variante Ômicron que Secretária de Saúde do Distrito Federal investiga, outros três casos da variante estão em análise em laboratório para o sequenciamento genético, publicou a CNN.





De acordo com a apuração da CNN, com isso, passa para quatro o número pacientes suspeitos com a Ômicron no Distrito Federal. Agora, são seis casos da variante que estão em investigação para determinar se foi a nova cepa a causadora da doença.





Na última atualização feita pelas secretarias estaduais ao Ministério da saúde, foram informados 4 casos suspeitos no Distrito Federal, um em Minas Gerais e um em São Paulo. Todos estão em análise aguardando o sequenciamento dos resultados. (Informações da CNN Brasil)e que estão em investigação