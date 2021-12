Novos secretários e deputado tomam posse nesta sexta-feira (3)

Eduardo Rocha assume secretaria de Governo e Paulo Duarte assume vaga na Assembleia

Paulo Duarte (à esquerda) compareceu à despedida de Rocha da Assembleia ©Luciana Nassar/Alems

O deputado estadual Eduardo Rocha (MDB) toma posse nesta sexta-feira (3) no cargo de secretário de estado de Governo e Gestão Estratégica. O ex-deputado Paulo Duarte (MDB) assumirá a cadeira de Rocha na Assembleia Legislativa.





A solenidade da posse de Duarte está marcada para as 8h30, no Plenário Deputado Júlio Maia. O emedebista é economista e auditor fiscal do Estado aposentado. Foi secretário do governo Zeca do PT e prefeito de Corumbá.





Rocha, deputado estadual desde 2010, se despediu dos colegas na sessão desta quinta-feira (2). “Estou aqui há 11 anos e faço uma despedida temporária pois estou cumprindo uma missão no Governo do Estado, para ajudar no projeto e no que Mato Grosso do Sul precisa para seu desenvolvimento. Eu cumprirei uma missão, onde irei aprender e ajudar no que for possível as nossas cidades e todo Mato Grosso do Sul. Vou estar secretário, mas sou deputado estadual, meu respeito será o mesmo”, disse.





O deputado estadual Lídio Lopes (Patriota) lamentou a saída, mas ressaltou o ganho que a Governadoria terá. “Perde o Parlamento do Mato Grosso do Sul, e ganha o Estado pelo seu poder de articulação, haverá um canal muito forte aberto de comunicação no Estado com o senhor lá. O meu sentimento é de perda, leve todo nosso respeito, carinho e admiração, contem com nosso amizade, estamos juntos, que o trabalho seja profícuo junto ao Governo e à secretaria”, afirmou.





Pedro Kemp (PT) avaliou que Rocha tem capacidade para assumir o novo desafio. “Acredito que o senhor é competente e tem experiência para a missão que vossa excelência vai desempenhar. Também tem uma relação bastante positiva com todos os parlamentares aqui, e será ainda mais fácil reivindicar aquilo que é de interesse do nosso povo. Que o senhor possa fazer um grande trabalho”, disse.





O emedebista toma posse junto ao novo secretário especial de Articulação Política, Marco Aurélio Santullo. Ele deixou o cargo de diretor administrativo da Anater (Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural).





Fonte: CAMPOGRANDENEWS

Por: Adriel Mattos