Na conta: com emenda de R$ 60 mil de Neno Razuk, AAGD terá nova área para crianças com TEA

deputado estadual Neno Razuk (PTB)

O Governo do Estado por meio da SEDHAST (Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho) pagou emenda no valor de R$ 60 mil enviada pelo deputado estadual Neno Razuk (PTB) para a AAGD (Associação de Pais e Amigos dos Autistas da Grande Dourados). Os valores serão utilizados pra implantação de uma nova área para as crianças atendidas no local.





“Nosso trabalho com a AAGD está só começando e vamos avançar muito mais no atendimento as crianças autistas na Grande Dourados. Não é apenas um playground e sim uma área que tem como objetivo estimular a saúde física e psicológica das pessoas com TEA”, destacou Neno sobre o atendimento prestados para pessoas com transtorno do espectro autista.





O valor cai direto na conta da entidade e segundo a direção da instituição é de grande importância esse novo espaço, uma vez que o ato de brincar desenvolve a concentração e criatividade auxiliando na coordenação motora proporcionando habilidades. Será feito um playground completo em madeira e um pergolado.





Atuante na causa por políticas públicas para as pessoas com TEA, o deputado Neno Razuk espera contribuir muito mais. “A AAGD é uma entidade muito séria, convido a população a participar e colaborar com a causa autista e quero dizer que podem sempre contar comigo e com nosso trabalho na Assembleia Legislativa”, afirmou.





ASSECOM