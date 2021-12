MS mantém condições para chuva a qualquer hora nesta terça-feira

Todo o Estado está sob alerta do Inmet para chuva intensa

Campo Grande amanheceu nesta terça-feira tomada pela neblina e com temperatura de 22ºC. A máxima não passa hoje dos 26ºC, segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) e a previsão é de chuva a qualquer momento ao longo do dia.





O Aeroporto Internacional da Capital opera com auxílio de instrumentos para pousos desde às 3h58 e funciona normalmente para decolagens.

Campo Grande nesta manhã de terça-feira ©FRANCISCO BRITTO

Os termômetros podem chegar nesta terça-feira aos 34ºC em Corumbá, aos 29ºC em Dourados e Três Lagoas, e aos 31ºC em Coxim.





O dia começa com todos os municípios de Mato Grosso do Sul em estado de alerta para chuvas intensas. O aviso para volume de chuva de até 100 milímetros e ventos de 60 a 100 km por hora é válido para Campo Grande, Alcinópolis, Anastácio, Antônio João, Aparecida do Taboado, Aquidauana, Bandeirantes, Bela Vista, Bodoquena, Bonito, Camapuã, Caracol, Chapadão do Sul, Corguinho, Corumbá, Costa Rica e Coxim.





Na lista também estão Dois Irmãos do Buriti, Dourados, Figueirão, Guia Lopes da Laguna, Jaraguari, Jardim, Ladário, Maracaju, Miranda, Nioaque, Paraíso das Águas, Paranaíba, Pedro Gomes, Ponta Porã, Porto Murtinho, Rio Negro, Rio Verde, Rochedo, São Gabriel do Oeste, Selvíria, Sidrolândia, Sonora e Terenos.





Outra área do Estado pode ser atingida por chuva intensa com ventos de 40 a 60 km por hora. O aviso é válido para Água Clara, Amambai, Angélica, Aral Moreira, Bataguassu, Batayporã, Brasilândia, Caarapó, Cassilândia, Coronel Sapucaia, Deodápolis, Douradina, Eldorado, Fátima do Sul, Glória de Dourados, Iguatemi, Inocência, Itaporã, Itaquiraí, Ivinhema, Japorã, Jateí, Juti, Laguna Carapã, Mundo Novo, Naviraí, Nova Alvorada do Sul, Nova Andradina, Novo Horizonte do Sul, Paranhos, Ribas do Rio Pardo, Rio Brilhante, Santa Rita do Pardo, Sete Quedas, Tacuru, Taquarussu, Três Lagoas e Vicentina.



Confira no mapa elaborado pelo Cemtec as condições estimadas para a Capital e alguns municípios do Estado.























Por Gabriel Neris