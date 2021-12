Morre no hospital homem que matou esposa e filho de 7 anos em MS

Após assassinar esposa e filho, ele tentou se matar atirando duas vezes contra a própria barriga

Maurilio Arcanjo, de 62 anos, matou a esposa, 37, e o filho de 7 anos

Maurilio Arcanjo, de 62 anos, que matou a esposa, Aline Aparecida Perez Gomes, 37, e o filho Davi Luiz Perez Arcanjo, de 7 anos, morreu no início da noite desta segunda-feira (6) no Hospital Regional em Ponta Porã, cidade a 313 quilômetros de Campo Grande.





O caso ocorreu no bairro Kamel Saad na madrugada deste domingo (5). A criança teria sido atingida no momento em que se colocou à frente da mãe para protegê-la dos tiros. Após assassinar esposa e filho, ele tentou se matar atirando duas vezes contra a própria barriga, e foi socorrido com vida ao hospital.





O crime teria ocorrido após um desentendimento de Maurilio e Aline. Durante a discussão, ele sacou um revólver calibre 38 e efetuou os tiros. Na casa onde ocorreu o crime, a polícia localizou várias cápsulas de bala e uma caixa de munições no quarto. Na residência também havia marcas de sangue no chão que levavam até a varanda da casa, onde o Maurilio foi encontrado ainda com vida.





Vítima de feminicídio, Aline foi atingida por ao menos cinco tiros no tórax, e Davi foi baleado duas vezes. Os dois morreram em cima da cama. O autor foi socorrido pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e levado ao Hospital Regional, onde passou por cirurgia e morreu na noite desta segunda-feira (6).





Por: Diego Alves