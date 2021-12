Monumento aos Desbravadores é revitalizado e 067 Vinhos adota praça para manter a preservação do local

©Ecossistema Dakila

O Monumento aos Desbravadores, conhecido como Carro de Boi, passou por reformas e foi reinaugurado na manhã desta quarta-feira (22). A revitalização é uma iniciativa da Prefeitura de Campo Grande, por intermédio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur), e conta com o apoio da empresa parceira 067 Vinhos, que a partir de agora é a responsável por manter a preservação da praça Nelly Martins onde fica situado o patrimônio histórico.





A reforma, anunciada em agosto durante as celebrações em comemoração ao aniversário da cidade, durou quatro meses e é composta por peças fundidas em alumínio e metal sobre fundo de granito preto.





De acordo com o secretário de Cultura e Turismo, Max Freitas, trata-se do terceiro patrimônio público completamente revitalizado. “Esse projeto de revitalização de monumentos foi pensado para incentivar os campo-grandenses a respeitarem o nosso patrimônio cultural e sentirem-se pertencentes à cultura e história da Capital. A entrega dessa reforma nos alegra muito e deixa um legado para Campo Grande, através da 067 Vinhos, do Alan Fernandes e do Urandir Oliveira, eu falo da importância da parceria público-privada, dessas pessoas que realmente acreditam na nossa cidade e investem na história”, afirma ele.

Alan Fernandes, um dos fundadores da 067 Vinhos, explica que a iniciativa de contribuir na revitalização do Monumento é uma forma de cuidar do lugar onde se vive. “Tivemos a oportunidade de ser o patrocinador dessa obra e como cidadão campo-grandense me sinto representado, por isso cabe a nós cuidarmos dos lugares, dos monumentos históricos que são nossos templos. A 067 Vinhos segue com o dever de manter o cuidado desta praça, adotamos o espaço e vamos fazer a manutenção continua. Isso é um pouco do que podemos contribuir com o lugar onde moramos e em breve outras oportunidades vão surgir através das nossas empresas do Ecossistema Dakila”, enaltece o empresário.





Paisagismo





A 067 Vinhos convidou as arquitetas Ludmila Vasco e Camila Moreno para ficarem responsáveis pelo paisagismo da praça. A área de lazer estava bem deteriorada e abandonada, por isso foi preciso dividir o trabalho em etapas. “Primeiramente refizemos o gramado de uma parte da praça, podamos algumas árvores e colocamos outras vegetações. Depois, no monumento fixamos uma iluminação que não tinha, tanto de luz branca quanto coloridas para se usar em datas comemorativas. Pensando em algo voltado para a segurança da obra em si, usamos plantas espinhentas que pudessem impedir o acesso muito próximo ao patrimônio, e dessa forma evitar que aconteça pichação ou furto”, conta a Ludmila.





As plantas escolhidas para ficar no entorno do monumento foram Coroa de Cristo e alguns tipos de Agaves. A profissional explica que houve um projeto de paisagismo antes de iniciar a revitalização e o pedido de plantas espinhentas partiu da Prefeitura para tentar manter o local mais preservado.





“Também refizemos o solo em algumas partes, adicionamos lixeiras e bancos, colocamos pergolados em dois pontos com plantas trepadeiras para poder fechar e fazer sombra com o objetivo de se ter uma área de convivência e de admiração do monumento”, complementa a arquiteta.





Conforme explica a especialista, as etapas ainda não foram concluídas e falta refazer outras partes do piso que estão quebrados, além de combater formigas, escorpião e cupim que foram encontrados no local. Agora com a cedência da praça para os cuidados da 067 Vinhos, haverá manutenção constante visando manter a preservação do local.





Outro ponto da praça que atrai os olhares de quem passa pelo local são as lixeiras. Os latões com pinturas que remetem a 067 Vinhos e ao estado de Mato Grosso do Sul, trouxe ainda mais harmonia no ambiente. Até o momento seis já foram instaladas e a previsão é de que mais 10 sejam colocadas em breve. A arquiteta muralista responsável pelos desenhos foi Natacha IK que trouxe nas artes referências ao Horto Florestal, a arara azul, a roda de madeira remetendo o Carro de Boi, o boiadeiro com o berrante, o arco de pedras e, claro que não poderia faltar, as capivaras.

Sobre o Monumento





O Monumento aos Desbravadores é um amplo painel instalado na confluência dos córregos Prosa e Segredo. Promove um registro histórico do início da ocupação urbana de Campo Grande, por volta de 1872.





Vindo de carro de boi (segunda viagem), o fundador da cidade, José Antônio Pereira, e sua família, iniciaram ali a formação do povoado, construíram os primeiros ranchos, no local então conhecido como Mato Cortado.





O monumento mede 10X5m, foi inaugurado em 1996, na Praça Nelly Martins, junto com a implantação do Parque Florestal Antônio de Albuquerque. A artista responsável pela idealização do monumento é Neide Ono, que coordenou a equipe para a revitalização do patrimônio histórico.





ASSECOM