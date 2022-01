MEGA DA VIRADA| Apostas de SP e RJ dividem R$ 378 milhões

Cada aposta faturou exatos R$ 189.062.363,74

Duas apostas, de Cabo Frio (RJ) e Campinas (SP), vão dividir o prêmio de R$ 378 milhões da Mega da Virada, sorteado na noite desta sexta-feira (31). Cada uma faturou exatos R$ 189.062.363,74.





As dezenas sorteadas foram: 12 - 15 - 23 - 32 - 33 - 46.





A quina teve 1.712 acertadores, que faturaram prêmio de R$ 50.861,33 cada. Já a quadra vai pagar para cada uma das suas 143.494 apostas premiadas R$ 866,88. A Caixa Econômica Federal ainda não revelou o detalhamento das apostas ganhadoras nestas modalidades, apontando eventuais vencedores em Mato Grosso do Sul.





Depois do sorteio desta noite a Mega-Sena volta a sua programação normal. O próximo sorteio acontece dia 5, quarta-feira e pode pagar R$ 3 milhões. As apostas devem ser feitas até às 18h (MS) em qualquer lotérica ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal. Cada cartela com aposta mínima de 6 números custa R$ 4,50. Quanto mais números marcar, maior o preço da aposta e maiores as chances de faturar.





A probabilidade de vencer em cada concurso da Mega-Sena varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada. Para as apostas simples, com apenas seis dezenas, a probabilidade de ganhar o prêmio é de 1 em 50.063.860.





Por Adriano Fernandes