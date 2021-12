Mega da Virada: apostas custam de R$ 4,50 a R$ 22.522,50

Sorteio será no dia 31 de dezembro, às 20h (Brasília). Jogos podem ser feitos até as 17h do dia 31.

O concurso 2.440 da Mega da Virada pode pagar R$ 350 milhões para quem acertar as seis dezenas. Será o maior prêmio já pago na história do sorteio.





O valor da aposta simples, com 6 números, é de R$ 4,50; a probabilidade de acerto é de uma em 50 milhões. Já a aposta máxima, de 15 números, custa R$ 22.522,50; neste caso, a probabilidade é de 1 chance em 10.003 tentativas, segundo a Caixa.





Como faço para jogar?





Os jogos podem ser feitos em lotéricas de todo o país, pelo aplicativo Loterias Caixa ou pela internet. Clientes com acesso ao Internet Banking CAIXA podem fazer suas apostas pelo computador pessoal, tablet ou smartphone.





Para jogar, é só marcar de 6 a 15 números dentre os 60 disponíveis no volante. O apostador ainda pode deixar que o sistema escolha os números por meio da Surpresinha.





Para aumentar as chances de ganhar, existe a opção de adquirir os bolões comercializados apenas nas lotéricas. Na Mega-Sena, os bolões têm preço mínimo de R$ 10.





Mega da Virada





As apostas para a Mega-Sena da Virada podem ser feitas até as 17h do dia 31 de dezembro. O sorteio será realizado no mesmo dia, às 20h.





Como ocorre em todos os concursos especiais, o prêmio da Mega-Sena da Virada não acumula. Caso ninguém acerte os seis números, o prêmio será dividido entre os apostadores que acertarem cinco dezenas, e assim por diante.





