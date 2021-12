Mato Grosso do Sul segue com tempo fechado e chance de chuva nesta quinta-feira (16)

Campo Grande tem máxima de 32ºC nesta quinta-feira, segundo o Inmet

A instabilidade no céu de Mato Grosso do Sul deve continuar nesta quinta-feira, quando as pancadas de chuva podem ocorrer a qualquer momento, de acordo com a meteorologia.





Campo Grande amanheceu com céu aberto a parcialmente encoberto e temperatura de 23ºC. Segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), a chuva pode ocorrer ao longo do dia e os termômetros não passam dos 32ºC hoje.

Campo Grande, nesta manhã de quinta-feira ©FRANCISCO BRITTO

A temperatura máxima nesta quinta-feira é de 36ºC em Corumbá, 33ºC em Dourados, e de 30ºC em Três Lagoas e Coxim.





Todo Mato Grosso do Sul está sob alerta de chuva intensa, com volume de até 100 milímetros, e rajadas de ventos de 60 a 100 km por hora. Há risco de corte de energia elétrica, queda de árvores, alagamentos e descargas elétricas.





Também há um aviso para acumulado de chuva até sexta-feira, com possibilidade de deslizamentos de encostas e transbordamentos de rios.





O alerta é para os municípios de Água Clara, Alcinópolis, Aparecida do Taboado, Aquidauana, Bandeirantes, Brasilândia, Camapuã, Chapadão do Sul, Corumbá, Costa Rica, Coxim, Figueirão, Inocência, Paraíso das Águas, Paranaíba, Pedro Gomes, Ribas do Rio Pardo, Rio Negro, Rio Verde, São Gabriel do Oeste, Selvíria, Sonora e Três Lagoas.





Confira no mapa as condições esperadas para a Capital e alguns municípios do Estado.









Por Gabriel Neris