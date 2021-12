Mandato do deputado Marçal Filho se destaca nas áreas de infraestrutura, saúde e educação em Dourados

Marçal Filho é o deputado estadual que mais destina recursos para a cidade de Dourados

O deputado estadual Marçal Filho (PSDB) completa o seu terceiro ano de mandato na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul e tem se destacado nas áreas de infraestrutura, saúde e educação em Dourados, segundo maior município do Estado.





Marçal Filho tem beneficiado as cidades da região sul do Estado com emendas que tem atendido as principais necessidades da população. Em Dourados ele é o deputado que mais destina recursos para o município e tem atuado em causas que são "gargalos" da cidade, como as obras iniciadas de duplicação da Coronel Ponciano e do viaduto na BR-163, no conhecido trevo do DOF.





O deputado ainda é um dos parlamentares que tem conseguido apoio do governador Reinaldo Azambuja para uma série de obras de recapeamento na região central e de bairros em Dourados. "Somente no centro, as obras de recapeamento já passam de 60 quilômetros de extensão, a distância aproximada entre Dourados e Caarapó. A previsão de conclusão dos trabalhos é em junho de 2022. Em uma época de crise econômica causada pela pandemia, o recapeamento gera 200 empregos diretos", diz Marçal Filho.





Parlamentar que garantiu o maior valor de recursos estaduais para Dourados, no valor de R$ 740 mil, ele prepara o encaminhamento de mais emendas, de R$ 665 mil, para as áreas da saúde e educação. O valor total de cada emenda de um deputado estadual é de R$ 1,5 milhão. “São valores destinados para entidades e prefeituras para atender projetos e ações com serviços à comunidade”, explica o deputado.





Na área da educação, Marçal tem se destacado com a destinação de emendas para a reforma de prédios escolares, aquisição de mobílias e computadores. Este ano ele inaugurou a biblioteca da escola municipal Sócrates Câmara, no Canaã I, onde também encaminhou recursos para compra de mobílias e de equipamentos de segurança e monitoramento. Já na escola municipal Etalívio Penzo, no Parque das Nações II, destinou recurso para compra de ares-condicionados, freezer, fogão industrial e coifa.





Também foi beneficiada a escola estadual Tancredo Neves, no Parque das Nações II, com ares-condicionados, e a escola municipal Loide Bonfim, no jardim Água Boa, com computadores para a sala de informática.





Já na saúde, Marçal Filho destinou recursos para aquisição de consultório móvel, para atender pessoas que moram distante do perímetro urbano. Trata-se de trailer para ser utilizado em várias especialidades médicas, incluindo exames. Na área de assistência, o deputado encaminhou recursos para o primeiro castramóvel de animais como cães e gatos.





O deputado ainda destinará recursos de R$ 500 mil à Secretaria Municipal de Saúde, para aquisição de medicamentos e materiais para os postos de saúde; R$ 40 mil para a escola estadual Reis Veloso, para aquisição de 11 retroprojetores; R$ 40 mil para o Hospital do Amor, para compra de materiais de insumo no atendimento à saúde dos pacientes; R$ 40 mil à Funpema, para aquisição de materiais de insumo; e de R$ 40 mil à escola estadual Vilmar Vieira de Matos, para compra de equipamentos escolares.





Coronel Ponciano





A revitalização da Coronel Ponciano e o viaduto sobre a BR-163 são reivindicações do deputado Marçal Filho, que promoveu audiência pública para ouvir a população e empresários do entorno da avenida. As obras iniciaram há um mês e a duplicação será da BR-163 até a rua Palmeiras, imediações do cemitério Municipal, trecho de aproximadamente 2,7 km. Da rua Palmeiras até a avenida Marcelino Pires, percurso de 1,5km, será feita revitalização, pois não há espaço para duas pistas. Já a construção do viaduto será necessária para evitar o conflito de tráfego de veículos de passeio, motocicletas, ciclistas e pedestres com o tráfego pesado de caminhões e carretas que passam pela cidade.









ASSECOM